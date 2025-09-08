山形県新庄市で7日にクマの目撃が相次ぎました。8日は早朝から警察が警戒して付近の学校の児童の登校を見守りましたが、これまで熊の目撃情報はありません。 警察が引き続きパトカーを出し、下校時間に合わせるなどして警戒を続けるとしています。 ■きのうの目撃は 新庄警察署によりますと７日夕方、新庄市のJR新庄駅西側でクマの目撃情報が相次いで４件寄せられました。同日正午ごろには新庄駅東口近くの最上中央公園で