【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で、6次審査メンバー14名と共に披露した本オーディションのテーマ曲「At The Last」のパフォーマンス映像を、SKY-HI公式YouTubeで公開した。 ■SKY-HI「At The Last」は魂を揺らす逆転のアンセム 「At The Last」は、2025年リリース予定のラッパーSKY