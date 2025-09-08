8日午前、山口県岩国市岩国の民家から煙があがっているのが確認されました。民家の屋根には、穴が開きそこから煙があがっていて、現在、消火活動が続けられています。山口県内は、前線の通過に伴い大気の状態が非常に不安定で、岩国市には雷注意報が出されています。