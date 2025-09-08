気象台は、午前9時29分に、大雨警報（土砂災害）を輪島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・輪島市に発表 8日09:29時点石川県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm□洪水警報8日昼前に警戒■小松市□洪水警報8日昼前に警戒■輪島市□大雨警報【発表】