財務省が8日発表した7月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同月比19.1％減の2兆6843億円だった。黒字は6カ月連続。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1894億円の赤字となった。輸出は4.9％減の9兆63億円で、輸入は7.4％減の9兆1956億円だった。