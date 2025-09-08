石破首相（自民党総裁）は８日午前、党本部で開かれた臨時役員会で退陣の意向を正式に伝えた。米国との関税交渉に区切りがついたことを踏まえ、「選挙（参院選）の責任を取らなければならない。すべて私の責任だ。おわびと感謝を申し上げる」と述べた。