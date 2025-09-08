TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサー（23）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。休日コーデを披露した。浦野アナは「Day off」と記し、ミニ丈のノースリーブワンピースにグリーンのミニバッグを合わせた私服ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「破壊力抜群！」「芸術的。美しすぎます」「この格好はたまらない」「優雅で気品があります」といったコメントが寄せられている。