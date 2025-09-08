女優ゆいかれんが7日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマでの衣装を投稿した。テレビ朝日系連続ドラマ「リベンジ・スパイ」（土曜午後11時）に汐見明日香役で出演中だが、「来週は最終回…！見逃した方はTVerでチェックしてねこのスタイリングすきだったな〜」とつづり、ドラマ内で着用した白のシャツ、茶色パンツのお気に入りコーディネートを紹介した。また、別の投稿では6日に誕生日を迎えたことを報告し、幼少期にシマ