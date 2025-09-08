「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを公開した。生見は、「TGC」と書き出し、6日に開催された「東京ガールズコレクション」での様子を投稿。デニム素材のトップスに赤いレザージャケットを合わせ、赤リップで大人っぽさを演出した姿を披露。「ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、「また会えますように」と思いを添えた。この投稿にフォロワーからは