今年4月から6月のGDP＝国内総生産の改定値は年率換算でプラス1.0％から2.2％に大幅に上方修正されました。内閣府が発表した4月から6月のGDP改定値は、物価変動の影響を除いた実質でプラス0.5％でした。これが1年間続いた場合の年率換算では、プラス2.2％となり、先月公表された速報値から1.2ポイント上方修正されました。GDPの半分以上を占める個人消費が、プラス0.2％から、0.4％に引き上げられたことなどが要因です。一方で、企