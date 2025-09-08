元NMB48の白間美瑠（27）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナを満喫する姿を披露した。白間は「＆saunaサウナロケ第38回目」と報告。「今回は、大阪・此花区にある『天然温泉ひなたの湯大阪ユニバーサルベイサイド』行ってきました！星空が幻想的なサウナ室と解放感抜群な露天風呂と外気浴！ぜひ、動画見てね！」とつづり、バンドゥビキニにサウナハットを着用したショットなどを公開した。この投稿にフォロ