TBS近藤夏子アナが7日までに自身のインスタグラムを更新。元読者モデルの母親とのツーショットを公開した。近藤アナは「HAPPY BIRTHDAY MAMA」と母和子さんの誕生日を祝福。肩に手を添えるツーショットや自身のソロショットなどを披露した。フォロワーからは「別嬪親子さん」「綺麗!お若い!」などのコメントが寄せられた。