フィギュアスケート木下グループ杯最終日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯最終日が7日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。男子フリーで山本草太（MIXI）は148.93点をマーク。合計233.91点で4位だった。253.31点でチャ・ジュンファン（韓国）が優勝した。5日のショートプログラム（SP）を3位で発進した山本は、フリーは6位。表彰台を逃して「悔しい」と何度も繰り返した。冒