中中島美嘉のアコースティック・ライブツアー＜Mika Nakashima Premium Live Tour 2025＞の最終公演が9月4日・5日、サントリーホール・ブルーローズで開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真ピアノ、コントラバス、歌のアコースティック編成で行われる＜Premium Live＞は、2016年にファンクラブ会員向けのライブとしてスタート。自らを“代弁者”“メッセンジャー”と位置付ける中島美嘉の奥深い歌の表