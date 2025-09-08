よく「ショートスリーパー」や「ロングスリーパー」という言葉を耳にしますが、自分に合った睡眠時間が分からないと感じている人は多いと思います。SNS上では「日中に眠い」「いっぱい寝たのに今も眠い」「自分に合った睡眠時間が分からない」という内容の声が上がっています。自分に適した睡眠時間は、どのようにして見つければよいのでしょうか。目安の睡眠時間や、今の睡眠時間が自分に適しているかを判断する方法などにつ