8月30、31日に放送された「24時間テレビ48−愛は地球を救う−」（日本テレビ系）は番組平均視聴率が11.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。全体の視聴率はいまひとつふるわなかったものの、SUPER EIGHT横山裕（44）がチャリティーマラソンで105キロを完走し、ゴール後の31日午後8時45分に瞬間最高視聴率は世帯視聴率25.4％を記録。募金額が昨年のやす子（27）の約5億円を大きく超える7億円超となり、記録を塗り替えた。【写真