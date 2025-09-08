石破総理は辞任表明から一夜明け、石破内閣の閣僚が自民党総裁選に立候補する場合、“担務に責任を持ち、所掌分野に停滞をもたらせてはならない”との考えを示しました。石破総理は8日朝、自民党の臨時役員会に出席し、総理・総裁を辞任する考えを、直接、党幹部らに伝えました。臨時役員会では、石破総理の辞任に伴う臨時の総裁選をおこなうことが決まりましたが、石破総理は、石破内閣の閣僚が総裁選に出馬することは認められる