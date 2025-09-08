2018年に京都大学農学部へ入学し、現在4回生。留年と休学を繰り返し、在籍8年目を迎える女性がいる。千崎叶野さん（@Ig_A_）だ。その麗しいルックスから一部SNSでは人気を博すが、「低浮上のときにはほとんど更新しないので、インフルエンサーとかではないです」と本人は言う。精神的に追い込まれた過去を持つと話す彼女の、半生に迫った。◆「父の車が家に近づいてくる音」で家族全員が怯えた千崎さんが生まれたのは東京都。