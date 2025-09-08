住まい探しにおいて、精神障がいのある人に対する理解は、あまり進んでいるとは言えません。東京都中野区からさまざまな障がい者福祉の事業を受託しているNPO法人リトルポケット。その職員と、ある不動産会社の担当者の出会いから、社会福祉領域と住宅領域の相互理解を深め、精神障がいのある人への住まい提供に取り組むように。今回は、そのお二人に社会福祉領域と住宅領域の協働のあり方についての実情や、立ちはだかる課題、こ