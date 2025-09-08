ひかり味噌は8月初旬、文京区こども宅食コンソーシアム、全農パールライスと共同で、東京都文京区の子育て家庭を対象とした親子向けの食育イベント「みそ玉づくりとごはんの食べ比べ体験教室」を区内の施設で開催した。今回のイベントは地域貢献活動の取り組みとして実施され、同区在住の小学生とその保護者9組23人が参加。文京区に拠点を置く同社の東京オフィス勤務の社員も運営に参加した。子どもたちは、みその原材料や製造工程