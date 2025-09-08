生産性のプロ、元マッキンゼーのビジネスパーソンが、「家電（テクノロジー）」にはまった。それは生産性を上げるには家電（テクノロジー）が一番の武器になることがわかったからだ。働く人は与えられた24時間の中で、仕事・子育て・掃除・料理をこなし、遊び、眠る。しかし多くの人は、本を読む時間もなく「もっと自分の時間がほしい」と嘆いている。そこで本連載では、家電歴40年、2000以上の家電を自腹で試した勝間和代氏による