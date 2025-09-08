性犯罪は被害者だけでなく、加害者家族にも影を落とす。西川口榎本クリニック副院長で精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんは「日本ではとくに性犯罪を白眼視する傾向があり、加害者家族にも厳しい目が向けられる。中には、就職や結婚などが取り消されたり、職を追われたりするケースもある」という――。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写