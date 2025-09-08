実質GDP成長率の推移内閣府が8日公表した2025年4〜6月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.5％増、年率換算で2.2％増だった。年率1.0％増だった8月公表の速報値から上方修正した。改定後も5四半期連続のプラス成長で変わらなかった。項目別では、個人消費が前期比0.2％増から0.4％増に上がった。一方、企業による設備投資は0.6％増と、速報値の1.3％増から引き下げた。