野党は７日夜、石破首相の辞任表明を受け、一斉に批判の声をあげた。立憲民主党の野田代表は党本部で記者団に「党内抗争が長すぎた。これから（自民党）総裁選でさらに政治空白は続くが、物価高対策は急務だ」と語り、政府・与党に臨時国会の早期召集や補正予算案の編成を求める考えを示した。野田氏は「すぐ解散という可能性はなくはない」と警戒感をあらわにし、衆院解散・総選挙を見据えた態勢作りも急ぐ考えだ。立民は参