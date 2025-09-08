■経産省が「税金廃止」を検討するほどの打撃ここへ来て、世界の主要自動車メーカーの業績が出そろった。それによると、トランプ政権の関税政策が、多くの自動車メーカーに重大な打撃を与えつつあることは浮き彫りになった。自動車産業は、欧米諸国にとって経済を支える屋台骨といってもいいだろう。トランプ関税は、その屋台骨に大きなマイナスの影響を与えている。その影響は見逃がすことはできない。来年3月期、わが国の自動車