2025AWシーズン初お目見えのデビューブランドやコラボなど、誰よりも早くキャッチしたい情報が満載。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！一輪の花のように天然石が輝く新ジュエリーブランド『Ichirin』ピアス\38,500リング\77,000（イチリン）日本の職人の卓越した研磨技術によって生み出される『Ichirin』のジュエリー。繊細なカッティングによる天然石の輝きに思わずうっとり。フレンチシックな日常着を提案。