一児の母である主人公。美容院に行くため夫に子どもを頼んだところ、夫は「美容院は時間のムダ」と発言。「時間は作るもの」と得意げな夫に、「その時間は、私が子どもを見ているからできるのよ」と妻に指摘されて、夫は初めて事の重大さに気づくのでした…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。著者・エェコ(@nkr_aik)さん著『時間は「作る」ものだという夫』をどうぞ