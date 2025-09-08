前回は、「高齢者介護」の現場について紹介したが、もう1つ、介護福祉の世界で特筆しておきたい現場がある。「障害者支援」だ。同じ福祉施設であっても、求められる作業やスキルには大きな違いがある。今回は、そんな障害者福祉の現場と、過去に起きた凄惨な事件から垣間見える、ある思想の危うさについても考察していきたい。【写真を見る】国民の約5人に1人が後期高齢者…障害者支援の現場はどうなっているのか障害者施設の