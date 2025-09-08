俳優の櫻井海音（24）が7日、自身のインスタグラムを更新。宮古島での家族旅行ショットを公開した。「たまにはプライベートも、、」とつづり、海辺などでの複数の写真を投稿。「先日、宮古島に行ったときの写真です。家族旅行です」と宮古島での家族旅行の様子を公開した。「海も、森も、夕陽も全て綺麗でした癒されたので仕事頑張ります」と櫻井。「ちなみに個人的MVPはタコ公園」と大きなタコのオブジェがある公園と絶景