◇インターリーグマリナーズ18―2ブレーブス（2025年9月7日アトランタ）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が7日（日本時間8日）、敵地でのブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場。2戦連発となる53号本塁打を放ち、チームの大勝に貢献した。5打数1安打で迎えた13―1の9回1死一、三塁の第6打席で相手4番手・ムノズのスライダーを捉え、中越え3ラン。大量リードで一方的な展開となったが、自慢のパワーでスタンドを沸か