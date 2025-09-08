「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が広島を破り、２年ぶり７度目のリーグ優勝を決めた。１９９０年に優勝した巨人の９月８日を上回るＮＰＢ史上最速Ｖ。阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の藤田平氏は、今年のタイガースの強さを「当たり前のことを当たり前にできるチーム」と語り、「スキがない」と讃えた。◇◇優勝を決めたこの試合もまた阪神らしい手堅い投手リレーでの勝利だった。才木が危険球退場するハ