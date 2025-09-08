9月8日未明、3年ぶりに「皆既月食」が観測された。東京・港区では8日午前1時過ぎから月が徐々にかけ始めた。午前3時ごろには、満月が地球の陰に完全に隠れる皆既月食の状態になり、月が「赤銅色」と呼ばれる赤黒い色に輝いて見えた。「皆既月食」が見られるのは2022年以来およそ3年ぶりで、関東など太平洋側を中心に広い範囲で観測された。