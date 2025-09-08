9月7日午後、静岡県富士宮市の毛無山を下山中だった浜松市の65歳の男性が転倒して足をけがし、静岡県警山岳遭難救助隊によって救助されました。 救助されたのは、浜松市浜名区貴布祢に住む無職の男性（65）です。 消防と警察によりますと、男性は、7日午後3時頃、富士宮市と山梨県身延町をまたぐ天子山地の毛無山を家族4人で下山中、岩で足を滑らせ、左足をひねって転倒しました。 その後、男性は一度は自力での下山を目指しま