週明け８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（４万３０１８円７５銭）に比べて８００円超上昇した。一時、４万３８３５円３７銭まで上昇し、８月１８日につけた終値の最高値（４万３７１４円）を上回る水準で推移している。取引時間中の最高値は、８月１９日の４万３８７６円４２銭。