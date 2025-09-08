TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、9月8日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝に歓喜した。この日、阪神の優勝の話題を伝える中で、阪神ファンの宇賀神アナは、自前の阪神のユニフォームを着て、メガホンを首にかけ、さらに近本光司外野手の応援タオルを広げ、「全国の阪神タイガースファンの皆さんと気持ちは同じ。本当に幸せです」とニッコニコ。また、タレント・川田裕