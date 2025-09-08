実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50 結果0.5% 予想0.3%前回0.3%（前期比) 結果2.2% 予想1.0%前回1.0%（前期比年率) 結果3.0% 予想3.0%前回3.0%（GDPデフレータ・前年比)