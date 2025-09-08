国際収支（7月）08:50 結果26843.0億円 予想33000.0億円前回13482.0億円（経常収支) 結果18828.0億円 予想25680.0億円前回23979.0億円（経常収支・季調済) 結果-1894.0億円 予想746.0億円前回4696.0億円（貿易収支)