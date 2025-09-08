【ワシントン共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は7日、CNNテレビの番組で、不法移民を雇用する企業に対する捜査を拡大すると語った。米当局は今月、韓国企業の自動車工場で不法な滞在や就労の疑いがある外国人労働者を多数拘束した。ホーマン氏は「労働現場への取り締まりをさらに実施する」と述べ、強硬姿勢で臨む考えを示した。ホーマン氏は、不法移民を安価な給料で雇う企業は「米国民に賃金を支払う競合企業