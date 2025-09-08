８日の東京株式市場は大きく買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４３２円高の４万３４５１円と続伸。 石破茂首相が退陣を決めたことを受け、きょう午前中に臨時の役員会が開かれ、次期自民党総裁を選ぶ臨時総裁選の実施に向けてその方式や日程の検討を行う見通し。新政権に対する期待が株式市場にはプラス材料となる。ただ、既に石破首相退陣の方向性についてマーケットは事前に織り込んでいた面もあり、前