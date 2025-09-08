ある程度仕事ができるようになってから「その先も伸びていく人」と「成長が止まる人」の間にはどのような違いがあるのだろうか。今回は、経営者が期待する“見込みある若手”の特徴について考えてみたい。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）仕事に慣れて一生懸命さを失っていないか9月になりました。4月に入社した新卒社員も半年を迎えます。少しずつ仕事の流れをつかみ、自信が出てくる時期ですね。経営者や上司から見ると