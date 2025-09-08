8日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比365ポイント高の2万8315ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万7892.83ポイントに対しては422.17ポイント高。 株探ニュース