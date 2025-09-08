8日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前週末清算値比5ポイント高の774ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値766.63ポイントに対しては7.37ポイント高。 株探ニュース