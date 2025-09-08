Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。言わば「観葉植物より手の掛からない小さな海」、直径15cmのガラス球体「BIOSPHERE」でした。果たして、その軽やかさは本物か。1週間の飼育体験を通して確かめてみました。5分で完了する海のセットアップ Photo: 山田洋路