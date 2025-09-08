·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Æü¡Ê8Æü¡ËÌ¤ÌÀ¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³§´û·î¿©¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã°µ´¬¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥çー¡ä·§ËÜ¤Ç¸«¤¨¤¿³§´û·î¿© ¸áÁ°1»þ27Ê¬¤Ë·ç¤±»Ï¤á¡¢¸áÁ°2»þ30Ê¬¤«¤é3»þ53Ê¬¤Þ¤Ç³§´û·î¿©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã³§´û·î¿©¡ä¤«¤¤¤­¤²¤Ã¤·¤ç¤¯ÂÀÍÛ¤ÈÃÏµå¤È·î¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤Ó¡¢·î¤¬ÃÏµå¤Î±Æ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÀÖ¹õ¤¤¿§¡¢ÀÖÆ¼¿§¡Ê¤·¤ã¤¯¤É¤¦¤¤¤í¡Ë¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¡£ RKK¥¹¥¯ー¥×Åê¹Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²èÁü¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¡¤Î·î¿©¤ÎÍèÇ¯3·î¤Ç¤¹¡£