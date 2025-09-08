内閣府が８日発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の改定値は、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰで１〜３月期に比べて０・５％増となった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算は２・２％増で、８月時点の速報値（前期比０・３％増、年率換算１・０％増）から上方修正された。プラス成長は５四半期連続となる。項目別では、ＧＤＰの５割超を占める個人消費が、速報値の０・２％増から０・４