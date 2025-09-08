「常識」って、人によって違うんだなあと実感した出来事はありますか？ 今回は、自宅の庭をお金儲けに使おうと提案された知人の話をご紹介します。 普通、そんな提案する……？ 驚きのママ友 その後B美は言い返すことなく足早に去って行きました。悪気はなかったのかもしれませんが「自分の常識とは異なる提案」に驚きと苛立ちを感じた出来事でした。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライター