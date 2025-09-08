日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)が、きょう8日に放送される。村上信五(左)とマツコ・デラックス「街行く人のファッション調査2025夏」では、流行のファッションに身を包んでいる人やファッションが個性的過ぎて目を引く人など、ファッションにこだわりがありそうな方々にインタビュー。ふわふわガーリーファッションのふくよかな女性がショップで受けた仕打ちとは。「あまり人目に付きたくない」