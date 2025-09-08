7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 阪神−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、広島・栗林良吏について言及した。江本氏は「栗林のボールを見ても、入った当初の勢いは本当にないですよね。これだけ開いて投げていたら、ますます開くでしょうね。肘が出てこないので、開き気味のピッチャーはなかなか軸足に絞るように、ためないといけないんだけど、それができなくなると棒球になっちゃうんですよね