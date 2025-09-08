2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。前回の2022年大会では優勝経験国であるドイツとスペインを撃破してみせた。2010年にW杯優勝を成し遂げたスペインは、今月から始まった今大会の欧州予選で2連勝。4日にブルガリアを3-0で下し、7日はアウェイでトルコを6-0で撃破した。ボール保持率こそほぼ互角だったが、スペインはシュート21本（枠内シュートも12本）を記録。地元メディアによると、トルコがこのスコアで敗れるのは196