ルヴァンカップ準々決勝第2戦川崎 3（1-0, 1-2, 1-0, 0-0）2 浦和19:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数 23,214人試合データリンクはこちらゴールを決め、パフォーマンスをするエリソン。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス